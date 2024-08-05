Kütahya'nın Emet ilçesinde, düğün gecesi yaşanan trafik kazası, yeni evlenen bir çiftin trajik şekilde hayatını kaybetmesine neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy'de düğünleri yapılan Emet ilçesi Göncek Köyü Camii imamı Mustafa Özer ve eşi Havvanur Biltekin, gece saatlerinde araçla seyir halindeyken kaza yaptı.

Olay yerinde hayatını kaybettiler

Kaza, Emet ilçesi Kovalı mevkiinde aracın, çiftin bulunduğu araçla çarpışması sonucu meydana geldi. Olayın hemen ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri, Mustafa Özer ve Havvanur Biltekin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada ayrıca bir kişi yaralandı ve tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın ihbarı üzerine hızla olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, genç çiftin cenazelerini olay yeri ve savcının incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırdı. Kazanın nedeni ve detaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.