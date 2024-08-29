Emine Çetin’in kaleme aldığı “Melisa’nın Bastonu” adlı çocuk kitabı, görme engelli bir çocuğun bastonu aracılığıyla dünyayı renklerle tanıma yolculuğunu anlatıyor. Sosyal sorumluluk projesi olarak ortaya çıkan bu kitap, engelleri aşan bir hikaye sunuyor. Çetin, kitabın ardındaki motivasyonu ve projenin önemini Merhaba dergisine açıkladı.

Bir sosyal sorumluluk projesi

“Melisa’nın Bastonu”, sadece bir çocuk kitabı olmanın ötesinde, görme engelli çocuklara yönelik güçlü bir sosyal sorumluluk projesi olarak tasarlandı. Emine Çetin, projeyi şöyle tanımlıyor: “Melisa bir sosyal sorumluluk projesi. Dünyayı hayal ettiren bu hikâyeyi kitaba aktarmaya çalışmanın verdiği gurur tarif edilemez.” Çetin, projenin görmeyen çocuklara yönelik duygusal ve eğitici bir yönü olduğunu belirtiyor.

Projenin motive edici gücü

Kitabın hazırlanma sürecinin, projeye emek veren herkes için bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Çetin, “Görmeyen bir çocuğun dünyasını renklendirmek üzerine kurulmuş olması projeye emek veren herkes için motivasyon oldu. Ve bu projenin içinde olan herkes, görmeyen bir çocuğun dünyasını anlatmaktan çok anlamanın verdiği iştahla bu işe sarıldı,” diyor. Projenin amacının yalnızca bir hikaye anlatmak değil, aynı zamanda görme engelli çocukların dünyasını anlamak ve onların yaşamına dokunmak olduğunu ifade ediyor.

Röportajın detayları ve yayın

Emine Çetin’in kitabı ve projeye dair kapsamlı açıklamalarına yer verilen röportaj, Merhaba dergisinin Eylül 2024 sayısında yer alıyor. Merhaba dergisi, Sev Medya Yayın Grubu tarafından yayımlanıyor ve dijital platformlarda erişilebiliyor. Kitap ve röportaj hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, derginin dijital edisyonlarına göz atabilirler.