Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, her yaşın farklı bir mevsim olduğunu belirterek, yaşlıların hayatın en olgun ve bilge döneminin temsilcileri olduklarına dikkat çekti. Mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Her yaş, farklı bir mevsimdir. Yaşlılarımız, hayatın en olgun ve en bilge mevsiminin temsilcileridir. Geçmişin tecrübeleriyle bize sabrın, sevginin ve yaşam mücadelesinin en derin anlamını öğretirler."

Ayrıca, Emine Erdoğan, yaşlıların toplumsal hafızanın vazgeçilmez parçaları olduğunun altını çizerek, "Gönüllerinde taşıdıkları hayat hikâyesiyle, toplumsal hafızamızın vazgeçilmez birer parçası olan değerli büyüklerimizi hürmetle anıyor, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Her yaş, farklı bir mevsimdir. Yaşlılarımız, hayatın en olgun ve en bilge mevsiminin temsilcileridir.



Geçmişin tecrübeleriyle bize sabrın, sevginin ve yaşam mücadelesinin en derin anlamını öğretirler.



Gönüllerinde taşıdıkları hayat hikâyesiyle, toplumsal hafızamızın… pic.twitter.com/qk8vq6vz6Z — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 1, 2024