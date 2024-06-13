Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye-İspanya 8. Hükûmetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere Madrid'e gerçekleştirdiği ziyarette eşlik eden Emine Erdoğan, İspanya Başbakanı'nın eşi Maria Begona Gomez Fernandez ile dünyanın önde gelen müzeleri arasında gösterilen Prado Müzesi'ni ziyaret etti.

Eserler hakkında bilgiler paylaşıldı

Müze turunda, krallık koleksiyonlarından oluşturulan ve El Greco, Diego Velazquez, Francisco de Zurbaran, Goya gibi ünlü İspanyol sanatçıların yanı sıra Bosch ve Rubens gibi Hollandalı sanatçıların eserlerinin sergilendiği bölümleri gezen Emine Erdoğan, Fernandez'den eserler hakkında bilgi aldı.

Lider eşleri, İspanya'nın 17. yüzyıl ressamlarından Velazquez'in "Nedimeler" ve Zurbaran'ın "Limonlar, Portakallar ve Bir Gül ile Natürmort" tabloları önünde fotoğraf çektirdi.

Kraliyet ailelerinin koleksiyonları incelendi

Prado Müzesi'nde gerçekleşen ziyaret sırasında, Fernandez tarafından Emine Erdoğan'a Zurbaran'ın "Kaplarla Natürmort" adlı tablosunda yer alan bir objenin benzeri hediye edildi.

Emine Erdoğan, ayrıca müzeyi ziyaret eden öğrencilerle de ilgilenerek fotoğraf çektirdi ve Fernandez ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Müze ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Ülkenin en köklü müzelerinden Prado Müzesi'ni ziyaret ettik. 12. ile 19. yüzyılları arasına ait resim ve heykellerle birlikte İspanyol Kraliyet ailelerinin koleksiyonlarını inceledik. Ülkenin kimliğini yansıtan müzedeki her eser, İspanya'nın geçmişinden bir kesit sunuyor. Samimi misafirperverlikleri için Sayın Fernandez'e teşekkür ediyorum" dedi.