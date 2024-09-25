Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana gelen kazada, alkollü sürücü direksiyon kontrolünü kaybederek refüje çarptı. Kazada, sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı.

Alkollü sürücünün kontrol kaybı felakete yol açtı

Kazanın, Kırıkkale'nin en işlek yollarından biri olan Alparslan Türkeş Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana geldiği öğrenildi. T.U. (27) yönetimindeki 71 ADJ 634 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yaklaşık 50 metre savrularak hurdaya döndü.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazanın hemen ardından olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, alkollü olduğu belirtilen sürücü T.U. ve yolcu S.A.'ya (39) ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Her iki yaralı da Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis inceleme başlattı

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde güvenliği sağladı. Kullanılamaz hale gelen araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.