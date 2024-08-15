Ancak, tarihin en uzun ve en kısa savaşları arasındaki süre farkı oldukça şaşırtıcıdır. İşte bu iki ilginç savaşın detayları:

38 Dakikalık savaş: Anglo-Zanzibar savaşı

Dünya tarihindeki en kısa savaş olarak bilinen Anglo-Zanzibar Savaşı, 27 Temmuz 1896'da gerçekleşmiştir. Sadece 38 dakika süren bu çatışma, İngiltere'nin Afrika'daki koloniyal etkisi ve stratejik çıkarları nedeniyle Zanzibar Sultanlığı'yla arasında yaşanmıştır.

Sultan Hamad Bin Thuwaini'nin ölümünden sonra tahta çıkan Sultan Khalid bin Barghash, İngiltere'nin desteklediği Sultan Hamoud'un yerine geçmeyi reddetti. Bu durum, İngiltere'yi harekete geçirdi ve Zanzibar'daki hükümet binalarına ve askeri hedeflere yoğun bir bombardıman başlattı. Sadece 38 dakika süren bombardımanın ardından Sultan Khalid'ın kuvvetleri büyük oranda etkisiz hale getirildi ve Sultan teslim oldu. İngiltere, Sultan Khalid'ı tahttan indirerek desteklediği Sultan Hamoud'u yeni sultan olarak atadı. Bu kısa ama etkili savaş, tarihteki en kısa savaş olarak kayıtlara geçti.

335 Yıl süren savaş: Scilly adaları savaşı

Tarihteki en uzun süren savaş ise Scilly Adaları Savaşı olarak bilinir. 1651 yılında başlayan bu savaş, tam 335 yıl boyunca devam etmiş ve 1986'da sona ermiştir. İngiltere'nin güneybatısındaki Scilly Adaları'nda geçen bu savaş, askeri çatışmalardan ziyade diplomatik bir anlaşmazlık olarak nitelendirilebilir. İlginç bir şekilde, 335 yıl süren bu çatışma boyunca tek bir kurşun bile atılmamış ve hiçbir can kaybı yaşanmamıştır.

Savaşın kökenleri, İngiltere İç Savaşı'na dayanır. 1640'larda başlayan bu iç savaşta kraliyet taraftarları, parlamenter güçler karşısında yenilgiye uğrayarak Cornwall bölgesine çekildiler. Burada da mağlup olan kraliyet yanlıları, Scilly Adaları'na sığındılar. Hollanda, parlamenterlerden yana tavır alarak Scilly Adaları'nda sığınan kraliyet yanlılarına savaş tazminatı talep etti, ancak bu talep reddedildi. Hollanda da adaya savaş ilan etti. Ancak, parlamenter güçlerin adayı ele geçirmesiyle savaş hali unutuldu ve zamanla bu durum tarihin tozlu raflarına karıştı.

1985 yılında Scilly Adaları Konsülü'nde başkan ve tarihçi olan Roy Duncan, bu ilginç durumu fark etti. Yapılan araştırmalar sonucunda, İngiltere ve Hollanda'nın teknik olarak hala savaş halinde olduğu ortaya çıktı. 17 Nisan 1986'da, Hollanda'nın büyükelçisi Jonkheer Rein Huydecoper, adalara gelerek barış anlaşmasını imzaladı ve böylece 335 yıl süren bu savaş resmi olarak sona erdi.