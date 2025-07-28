TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Tire 2021 FK, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. İzmir temsilcisi, son olarak Göztepe U19 forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Emir Enes Araz’ı renklerine bağladı.



Tire temsilcisi kadrosunu genç oyuncularla güçlendiriyor

Yeni sezonda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Tire 2021 FK, transfer çalışmalarına hız verdi. Kulüp daha önce Emin Can Uysal, Sedat Yahşi, Sercan Uslu, Doğukan Çınar, Ümit Kurt ve Zeki Furkan Kayalı’yı kadrosuna dahil etmişti.

Emir Enes Araz ile resmi sözleşme imzalandı

Kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Emir Enes Araz ile anlaşma sağlandığı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tire Futbol Kulübümüz, orta saha oyuncusu Emir Enes Araz ile anlaşma sağlamıştır. Genç yaşına rağmen sahadaki liderliği ve oyun zekâsıyla dikkat çeken Emir Enes, 2025/26 sezonunda sarı-kırmızı formamız için ter dökecek. Yeni sezonda formamız altında nice başarılara birlikte imza atmak dileğiyle.”

Genç futbolcu dikkatleri üzerine çekiyor

Göztepe altyapısında yetişen Emir Enes Araz, orta sahadaki oyun kurucu rolü ve teknik kapasitesiyle ön plana çıkıyor. 2025/26 sezonunda Tire ekibinde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.