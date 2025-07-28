Charlie Akduman’ın oyunculuk geçmişi

Amerika’da yaşayan girişimci ve içerik üreticisi Charlie Akduman, çocuklukta tiyatro eğitimi aldı. Üniversite yıllarında Milano Film Festivali’nde staj yaparak birçok yönetmenle çalışma fırsatı buldu. Hem kamera önünde hem de arkasında çeşitli projelerde yer aldı.

Kulyas 2’de özel bir rolü üstlendi

Kars’ta başlayan, Amerika’da tamamlanan Kulyas 2: Zikr-i Ayin isimli korku filminde Charlie Akduman, yönünü kaybetmiş birine yol göstermeye çalışan peder karakterini canlandırdı. Film 8 Ağustos 2025’te vizyona girdi.

Korku sinemasına yeni bir soluk getirdi

Akduman, film hakkında “Türk korku sinemasına taze bir soluk getiren iddialı bir yapım. İki kıtada, birçok farklı mekânda çekilen, Guinness Rekorlarına aday bu özel projede yer almak beni heyecanlandırdı” dedi.

Rolüne yoğun bir hazırlık süreci geçirdi

Mensubu olmadığı bir dinin ruhani liderini canlandırmak Akduman için yeni bir deneyim oldu. Rolüne hazırlanırken çeşitli kişilerle konuşup araştırmalar yaptı. Bu süreç, hem oyunculuk hem de kişisel gelişimi açısından önemli oldu.