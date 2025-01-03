Emirdağ Belediyesi, 2025 yılının ilk meclis toplantısını Belediye Başkanı Serkan Koyuncu’nun başkanlığında gerçekleştirdi. Belediye meclis üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda, ilçenin geleceği adına önemli kararlar alındı. Toplantıda, Emirdağ’ın kalkınması ve refah seviyesinin artırılması adına 2025 yılı için planlanan projeler ve bütçe çalışmaları detaylı bir şekilde ele alındı.

Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, 2025 yılı için ilçeye değer katacak projelere öncelik verileceğini belirtti. Başkan Koyuncu, geçen yıl yapılan çalışmaların değerlendirilmesinin ardından, bu yılın daha fazla altyapı yatırımları, sosyal projeler ve kültürel etkinliklerle taçlandırılacağını vurguladı. Özellikle Emirdağ’ın gelişimini sürdürebilmesi adına altyapı projelerinin önemine dikkat çeken Başkan Koyuncu, ilçenin geleceği için güçlü bir bütçenin hazırlanacağını da ifade etti.

CHP’li meclis üyesine geçmiş olsun araması

Toplantının bir diğer dikkat çeken anı ise, Belediye Başkanı Serkan Koyuncu’nun sağlık nedenleriyle toplantıya katılamayan CHP’li Meclis Üyesi İlhan Güzle’ye yaptığı geçmiş olsun aramasıydı. Başkan Koyuncu, görüntülü arama ile İlhan Güzle’ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, ona destek verdi.

Başkan Koyuncu: "2025 yılı Emirdağ için büyük bir adım olacak"

Toplantı sonunda söz alan Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, alınan kararların Emirdağ halkına hayırlı olmasını dileyerek şu ifadeleri kullandı: “2025 yılı, ilçemiz için büyük adımlar atacağımız bir yıl olacak. Hep birlikte çalışarak Emirdağ’ı daha da güzelleştireceğiz.” Başkan Koyuncu, 2025 yılının projelerle dolu, yenilikçi ve kalkınma odaklı bir yıl olacağına olan inancını yineledi.