Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'nun “Eğitim Şehri Emirdağ” vizyonuyla hayata geçirdiği Emirdağ Belediyesi Gençlik Merkezi, yaz dönemi kurslarının yorgunluğunu Millet Bahçesi'nde düzenlenen keyifli bir piknik etkinliği ile attı.

Yaz sezonunun sonlarına yaklaşırken, Gençlik Merkezi kursiyerleri ve öğretmenleri, yoğun bir eğitim dönemi ardından sıcak bir ortamda buluştu. Etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatırken, yazın yorgunluğunu da unutturdu. Kursiyerler, Başkan Koyuncu'ya hem eğitici kurslar hem de bu keyifli piknik için teşekkürlerini sundular.