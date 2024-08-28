İstanbul'un Silivri ilçesinde, sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan dernekle ilgili dolandırıcılık soruşturmasında önemli gelişmeler yaşandı. Derneğin bağış paralarını kişisel hesaplarına aktardığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Bağışların kişisel hesaplara aktarıldığı ortaya çıktı

Silivri'de 2018 yılında kurulan ve sokak hayvanlarına hizmet veren dernekle ilgili olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne sunuldu. Raporda, derneğin 2021 ve 2024 yılları arasında toplam 37 milyon 323 bin 777 lira para girişinin olduğu ve bunun 30 milyon lirasının bağış olarak toplandığı belirtildi. Ancak, bu bağışların yaklaşık 3 bin işlemle dernek başkanı, yöneticisi ve üyelerinin şahsi hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Dolandırıcılığın boyutu büyük

Raporda ayrıca, bağış paralarının bir kısmının İstanbul’da bir kozmetik malzeme firmasına yapılan ödemelerle aklanmaya çalışıldığı öne sürüldü. Dernek hesaplarının çeşitli fatura ve harcama kalemleriyle gizlendiği iddia ediliyor.

Operasyonun detayları

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, MASAK raporunun ardından eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan operasyonlarda, bağış paralarını şahsi hesaplarına aktardığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Operasyon sırasında, dernek binasında yapılan aramada kayıtsız 270 bin liraya el konuldu.

Soruşturma ve tutuklamalar

Soruşturma, 30 Temmuz’da bir kişinin dernek yöneticisi M.Y’nin hayvanların tedavi ve bakımı için kendisinden yüksek miktarda para aldığını ihbar etmesiyle başladı. İhbarcı, M.Y’nin bu paralarla olağan dışı bir şekilde zenginleştiğini ileri sürdü. 1 Ağustos’ta düzenlenen operasyonda dernek yöneticisi M.Y. ve dernek görevlisi A.H. gözaltına alındı. M.Y. tutuklanırken, A.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gelişmelerin takibi devam ediyor

Soruşturmanın derinleştiği ve dolandırıcılıkla ilgili detayların ortaya çıktığı bu süreçte, yetkililer olayın tüm boyutlarını ortaya çıkarmak için çalışmalarına devam ediyor. Dernek yöneticileri ve çalışanları hakkında yapılacak hukuki işlemler, sürecin seyrini belirleyecek.