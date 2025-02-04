Emirdağ Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleriyle örnek olmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Serkan Koyuncu’nun öncülüğünde, ilçede yaşayan yaşlı vatandaşların doğum günleri anlamlı bir şekilde kutlanıyor. Belediyenin evde bakım hizmetlerinden yararlanan büyükler, özel ziyaretlerle mutlu ediliyor.

İlk ziyaret 72 yaşındaki Celal Demir’e yapıldı

Proje kapsamında gerçekleştirilen ilk doğum günü kutlaması, 72 yaşına giren Celal Demir için yapıldı. Belediye ekipleri, Başkan Koyuncu'nun selamlarını ileterek, Demir’e sürpriz bir kutlama düzenledi. Celal Demir, bu anlamlı jest karşısında duygulanarak Başkan Koyuncu’ya ve ekibine teşekkür etti.

Başkan Koyuncu: "Büyüklerimiz bizim kıymetli çınarlarımızdır"

Başkan Koyuncu, vatandaş odaklı projeleriyle her zaman büyüklerinin yanında olacaklarını belirterek, “Büyüklerimiz bizim kıymetli çınarlarımızdır. Onların mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Sosyal belediyecilik anlayışımızla her zaman yanlarında olacağız” dedi.