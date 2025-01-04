Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'nun liderliğinde gerçekleştirilen mali disiplin çalışmaları, sadece borç yükünün sıfırlanmasıyla kalmadı, aynı zamanda ilçenin geleceğine yön verecek projeler de hayata geçirildi.

Vergi borçları sıfırlandı

Emirdağ Belediyesi, 1 Ocak 2013 tarihinden bu yana biriken vergi borçlarını ödeyerek mali yükünü tamamen sıfırladı. Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, bu başarıyı gururla duyurarak, ilçenin kalkınması için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Başkan Koyuncu: "Borcumuz 0 TL"

Başkan Koyuncu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, sadece Vergi Dairesi'ne olan borçların değil, tüm kurumlara olan borçların sıfırlanacağının müjdesini verdi. Belediye, güçlü bir mali yapıyla sürdürülebilir projelere imza atmayı hedefliyor.