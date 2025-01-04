Manisa Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerine devam ediyor. "Adım Adım Kula" projesi kapsamında 57 kadın, Kula'nın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetti.

Kadınlar Kula'nın tarihini keşfetti

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin "Adım Adım Manisa" projesinin ardından hayata geçirilen "Adım Adım Kula" projesi, toplumsal eşitliği sağlamak amacıyla kadınlara yönelik düzenlendi. Kent merkezinde yaşayan 57 kadın, Kula'yı gezerek, ilçenin tarihi ve doğal zenginliklerini keşfetti.

Kula’nın UNESCO Jeoparkı ve Peri Bacaları gezildi

Kadınlar, Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı, Kula Peri Bacaları, tarihi camiler ve Kula evleri gibi önemli yerleri ziyaret etti. Ayrıca, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Tarihi Beyler Evi de büyük ilgi gördü.

Fotoğraflarla Kula’nın güzellikleri ölümsüzleştirildi

Gezinin ardından, kadınlar Kula'nın eşsiz güzelliklerini fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirerek, anılarını biriktirdi. Katılımcılar, etkinliği düzenleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.