Emirdağ Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen Gurbetçi Festivali, büyük bir ilgiyle karşılandı. Festival, hem Emirdağ halkının hem de gurbetçilerin yoğun katılımıyla dolu dolu geçti. Etkinliklerin doruk noktası ise ünlü sanatçı Özlem Özdil'in sahne aldığı final gecesi oldu.

Renkli etkinliklerle dolu dolu bir festival

Emirdağ'da düzenlenen Gurbetçi Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da zengin bir programla katılımcıları ağırladı. Festival boyunca düzenlenen konserler, sergiler, ve çeşitli kültürel aktiviteler, Emirdağ'a hareketli ve renkli anlar yaşattı. Emirdağ Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen bu festival, yerel halkın ve gurbetçilerin bir araya geldiği önemli bir kültürel etkinlik olarak dikkat çekti.

Festival alanında kurulan stantlar, yöresel lezzetler, el sanatları ve çeşitli etkinliklerle ziyaretçilere eşsiz deneyimler sundu. Özellikle yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Festivalin her günü, farklı bir etkinlikle renklendirildi ve katılımcılar dolu dolu bir program yaşadı.

Özlem Özdil'in coşkulu performansı finali taçlandırdı

Festivalin son gecesinde sahne alan ünlü sanatçı Özlem Özdil, türküleriyle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Özdil’in güçlü sesi ve enerjik performansı, festivalin finalini doruk noktasına taşıdı. Sahnedeki coşku, izleyicilere de yansıdı ve gece boyunca eğlenceli anlar yaşandı. Özlem Özdil’in sahnesi, festivalin en çok beklenen anlarından biri oldu ve katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Başkan Serkan Koyuncu'dan teşekkür konuşması

Festivalin kapanış konuşmasını yapan Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, festivalin başarılı bir şekilde tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Koyuncu, “17. Emirdağ Gurbetçi Festivali’ni başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Festivalimiz, hemşerilerimiz ve gurbetçilerimiz için unutulmaz anılarla dolu bir hafta oldu. Önümüzdeki yılın festivali için şimdiden hazırlıklara başladık. Bu festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, sanatçılarımıza ve katılımcılarımıza gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Koyuncu’nun konuşması, festivalin hem organizasyon açısından hem de katılımcı memnuniyeti açısından ne denli başarılı geçtiğini ortaya koydu. Kapanış töreni, festivale katılanların alkışları eşliğinde son buldu.