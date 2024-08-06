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Muğlaspor, sezon öncesi yaptığı transferlerle kadrosunu büyük ölçüde belirledi. Takımın yeni transferleri ve mevcut oyuncular, teknik direktör Besim Durmuş'un sistemine adapte olmaya çalışıyor. Yönetim, sezon öncesi yapılan transferlerin takıma önemli katkılar sağlayacağını düşünüyor.

Uşakspor transferlere devam ediyor

Uşakspor transferlere devam ediyor

Teknik direktör Besim Durmuş yönetiminde ilk çalışmalarını yoğun sis altında yapan yeşil-beyazlılarda Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı ve Sportif Direktör Ozan Özkan da takımı kampta yalnız bırakmadı.

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