Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ilçeye yapılacak dev bir eğitim yatırımı hakkında bilgi verdi. Eski adıyla METEM olarak bilinen Emirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) için inşaat çalışmalarının başladığını duyurdu. Yaklaşık 100 milyon TL'lik bir bütçeyle hayata geçirilecek bu proje, Emirdağ'ın eğitim altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Yeni okul, yeni fırsatlar

Başkan Koyuncu, yer tesliminin tamamlandığını ve projeye hızla başlandığını belirterek, "Yatırım yağıyor, Maaşallah! Allah verdikçe veriyor… Rabbim, Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Bakanımızdan, Sayın Milletvekillerimizden, AK Parti İl ve İlçe Başkanlarımızdan razı olsun," şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca, projenin en kısa sürede tamamlanarak öğrencilerin ve öğretmenlerin hizmetine sunulmasını temenni etti.

Modern eğitim ortamı ve yüksek standartlar hedefleniyor

Yeni eğitim kurumu, Emirdağ’daki gençler için modern ve donanımlı bir öğrenim ortamı sunmayı hedefliyor. Başkan Koyuncu, inşaat sahasında yaptığı incelemelerde, okulun hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanacağını belirtti.