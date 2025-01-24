İstanbul Sultanbeyli'de bir tekstil atölyesinin çatı katında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Yoğun dumanların yükseldiği bölgeye ekipler sevk edildi.

Battalgazi Mahallesi'nde yangın alarmı

Sultanbeyli'nin Battalgazi Mahallesi Hacegan Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı katının tekstil atölyesi olarak kullanıldığı öğrenilirken, yangın kısa sürede büyüyerek binanın çevresinde yoğun duman oluşmasına neden oldu.

Ekipler seferber oldu

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürürken, binanın tahliye işlemi gerçekleştirildi.