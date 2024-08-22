Emirdağ, hayırsever iş insanı Özcan Halaç'ın katkılarıyla çocuklara yönelik önemli bir projeye ev sahipliği yapacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteğiyle 100 çocuğun barınma ihtiyacını karşılayacak olan Emirdağ Çocuk Evleri Sitesi’nin inşaatı, yarın itibarıyla başlıyor.

İlçenin sosyal yapısına katkı

Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, bu yatırımın Emirdağ’ın sosyal dokusuna büyük bir katkı sağlayacağını ifade etti. Koyuncu, “Emirdağ’ımız için kritik bir öneme sahip olan bu projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Hayırseverimiz Özcan Halaç ve ailesine, ilçemize kazandırdıkları bu değerli eser için minnettarız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet verecek olan bu site, 100 çocuğumuza sıcak bir yuva sunacak ve onların güvenli bir ortamda yetişmelerine imkan tanıyacak” dedi.

Birlikte büyüyen bir şehir

Sosyal medya hesabından duyuru yapan Başkan Koyuncu, “Hayırlı olsun Emirdağ! Teşekkür ediyoruz Özcan Halaç ve Halaç Ailesi. Hayırseverimiz Özcan Halaç'ın ilçemize kazandıracağı ve Aile Bakanlığı'mıza bağlı çalışacak 100 çocuk kapasiteli Emirdağ Çocuk Evleri Sitesi'nin inşaatı yarın başlıyor. Hep birlikte büyüyen, gelişen büyük bir şehir olan Emirdağ hayalimize doğru koşar adımlarla ilerliyoruz,” sözleriyle halkına müjdeyi verdi.