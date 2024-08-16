Emirdağ Belediyesi, gençlerin karar alma süreçlerine dahil olabilmesi ve ilçenin geleceğine yön verecek fikirler geliştirebilmesi için bir Gençlik Meclisi kurma çalışmalarına başladı. 14-18 yaş aralığındaki gençlerin katılımıyla kurulacak bu meclis, gençlere sorunlarını dile getirme ve çözüm önerilerini sunma imkânı tanıyacak.

Gençlerin sesine kulak veriliyor

Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, seçim vaatlerini hızla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Gençlerimiz ilçemizin en kıymetli hazinesi. Onların fikirleri ve önerileri, Emirdağ’ın geleceği için büyük önem taşıyor. Gençlik Meclisi, gençlerimizin ilçedeki karar alma süreçlerine aktif katılım sağlayacağı bir platform olacak. Emirdağ’ı, gençlerimizin enerjisiyle şekillendireceğiz," dedi.

Yenilikçi fikirler geliştirilecek

Gençlik Meclisi, gönüllülük esasıyla çalışacak olup, gençlerin sosyal, kültürel, ekonomik, sanatsal ve sportif alanlarda projeler üretmelerine olanak tanıyacak. Medeniyetimizi inşa edecek nesillerin sevgi, saygı ve sorumluluk duygusu içinde yenilikçi fikirler geliştirmesi hedefleniyor.