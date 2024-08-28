Emirdağ’da Spor Altyapısı Yenileniyor

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, projeyi yerinde inceledi ve yetkililerden bilgiler aldı. Başkan Koyuncu, Kapalı Spor Salonu inşaatının son aşamasında olduğunu belirterek, “DEVASA BİR YATIRIMIN daha sonuna geldik. Emirdağ Belediyesi 500 kişilik Kapalı Spor Salonu inşaatı bitmek üzere” dedi. Bu büyük projenin Ak Partili bir belediye ve başkan tarafından hayata geçirildiğini vurgulayan Koyuncu, yatırımların devam edeceğini ve ilçenin modernleşmeye devam edeceğini ifade etti.

İleriye dönük yatırımların temsili

Başkan Koyuncu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Ak Partili bir Belediye olmasaydı, Ak Partili bir Belediye Başkanı olmasaydı sağanak sağanak yağan yatırım yağmuru ilçemize gelir miydi? Yatırımlara devam ediyoruz ve devam da edeceğiz! İlçemizi büyütmeye, geliştirmeye ve modernleştirmeye koşar adımlarla devam ediyoruz.”

Projede emeği geçenlere teşekkür

Koyuncu, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Yaptığımız işlerin bir tanesini bile başka birileri yapsaydı, kendi heykellerini dikmeye çalışırlardı” diye konuştu. Bu önemli yatırım, Emirdağ’ın spor alt yapısını güçlendirmenin yanı sıra ilçenin genel gelişimine de katkıda bulunacak.

Kapalı Spor Salonu’nun tamamlanmasıyla Emirdağlılar, modern ve geniş bir spor tesisine kavuşacak. Belediye yetkilileri, projenin en kısa sürede tamamlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.