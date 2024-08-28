Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, veteriner hekimler ve hayvanseverlerle düzenlenen toplantıda, sokak hayvanlarıyla ilgili yeni yasa düzenlemelerine karşı atılacak adımları masaya yatırdı. Başkan Sengel, belediyenin sokak hayvanlarını koruma ve sahiplendirme konularında uzman görüşlerine ve gönüllülerin desteğine başvuracağını belirtti.

Toplantıda, veteriner hekimler ve hayvanseverlerin görüşleri doğrultusunda sahiplendirme çalışmalarının hızlandırılması kararı alındı. Başkan Sengel, sokak hayvanlarının korunmasında bilimsel yaklaşımların ve içten bir hassasiyetin önemine vurgu yaptı.**

Bilimsel yaklaşım ve hassasiyetle sokak hayvanlarına destek

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, mevcut yasa değişikliklerinin, sokak hayvanları için yeni bir yaklaşım gerektirdiğini vurguladı. Başkan Sengel, “Bugüne kadar sahiplendirme, barınakta bakım ve Haybulans ile destek gibi birçok faaliyeti yürüttük. Ancak yeni yasa, sokak hayvanlarını yaşatmak için daha fazla çaba göstermemiz gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Bu nedenle veteriner hekimlerin uzman görüşlerine büyük önem veriyoruz. Ayrıca hayvanseverlerin gönüllü çabaları da hayati öneme sahip. Bilim ve içten bir hassasiyetle sokak hayvanlarımızı yaşatmak bizim elimizde” dedi.

"Tüm kurumlarla iş birliği içinde olacağız"

Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi konusunda veteriner hekimlerin özverili çalışmalarını takdir eden Başkan Sengel, “Yasaya karşı alabileceğimiz en somut adım sahiplendirmeyi artırmak. Can dostlarımıza biz sahip çıkacağız, daha fazla sahipleneceğiz. Ben de bu süreçte aktif rol alarak, Efes Selçuk’taki tüm kurumlarla iş birliği yapacağım. İş birliği, bu konuda olmazsa olmaz. Yol haritamız, bilimsel doğrulara dayanan, uzman görüşlerine kulak veren, gönüllülerin çabalarını destekleyen ve kentimizin tüm paydaşlarıyla birlikte hareket eden bir plan olacak” diye konuştu.

Toplantının sonunda, Başkan Sengel, veteriner hekimler ve hayvanseverlere katılımlarından dolayı teşekkür ederek, bu tür buluşmaların devam edeceğini belirtti.