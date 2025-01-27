Emirdağ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasının ardından yangın güvenliği denetimlerini artırarak, ilçe genelindeki kamu ve özel binalarda kapsamlı denetimler yapmaya devam ediyor.

Yangın güvenliği için titiz çalışmalar

Emirdağ Belediyesi, olası yangınlara karşı önlemler almak amacıyla yaptığı denetimlerde, yangın tüpleri, yangın dolapları, acil çıkış yönlendirmeleri gibi kritik unsurlara büyük önem veriyor. Bugüne kadar yaklaşık 100 bina detaylı şekilde denetlendi. Tespit edilen eksiklikler ise tutanaklarla kayda geçirilip ilgili kurumlara bildiriliyor.

Başkan Koyuncu: “Halkımızın güvenliği önceliğimiz”

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, yangın denetimlerinin önemini vurgulayarak, "Son zamanlarda yaşanan üzücü olaylar yangın güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Biz de bu sorumlulukla denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Tespit edilen eksiklikleri hızlıca ilgili kurumlara bildiriyoruz ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlıyoruz. Bu süreçte desteğini esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.