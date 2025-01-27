Galatasaray’ın uzun süredir kalesini koruyan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 2011 yılında transfer olduğu sarı-kırmızılı kulüpte 14. sezonunu geçiren deneyimli file bekçisi, geleceğiyle ilgili kararını henüz vermediğini belirtti.

Fernando Muslera: “Galatasaray, hayatımın kulübü”

Galatasaray'da 14 yılını dolduran Muslera, kulübün kendisine büyük başarılar getirdiğini vurgulayarak, "Bu kulüp benim milli takımda ilerlememi sağladı. Hayatımın kulübü." dedi. 429 lig maçına çıkarak, Bülent Korkmaz'ı geride bırakıp sarı-kırmızılı takımın tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu oldu. Muslera, 17 kupa kazanarak kulüple önemli başarılar elde ettiğini de sözlerine ekledi.

Uruguay’a dönme hayalini belirtti

Muslera, geçtiğimiz sezon iki Uruguay kulübüyle görüştüğünü belirtti. Ayrıca, ülkesine dönme hayalini şu sözlerle açıkladı: "Gerçekleştirmem gereken hedeflerim ve hayallerim var. Hiçbir zaman Uruguaylı bir şampiyon olamadım. Bunu gerçekleştirmek önemli bir hedefim."

Kesin bir karar vermediğini açıkladı

Muslera, Galatasaray’dan ayrılıp ayrılmama kararıyla ilgili ise henüz kesin bir karar vermediğini söyledi: "Ailemle birlikte değerlendirdiğimiz bir konu. Yüzde 100 kararımı vermiş değilim."