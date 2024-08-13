Emirdağ’ın Kültürel Mirasını Yaşatan Proje

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, ilçenin kültürel mirasını yaşatmak amacıyla ikinci dönem seçim vaatlerinden biri olan “Emirdağ Sayası Unutulmasın” projesini başlattı. Emirdağ Kültür Evi’nde açılan özel saya odası, geleneksel Emirdağ giysilerini tanıtıyor ve ziyaretçilere bu giysileri deneyimleme fırsatı sunuyor.

Saya odası büyük ilgi gördü

Kültür Evi’nde oluşturulan saya odası, kısa sürede büyük bir ilgi gördü. Ziyaretçiler, tarihî Emirdağ sayasını giyerek bu geleneksel giysiyle fotoğraf çekme imkânı buluyor. Bu uygulama, Emirdağ’ın zengin kültürel geçmişini daha yakından tanıma fırsatı sunarak, hem gençlerin hem de yetişkinlerin ilgisini çekiyor.

Başkan Koyuncu’dan açıklamalar

Başkan Serkan Koyuncu, projenin önemini vurgulayarak, “Emirdağ'ın köklü kültürel mirasını yaşatmak ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmak bizim en önemli görevlerimizden biridir. ‘Emirdağ Sayası Unutulmasın’ projesi ile vatandaşlarımızın bu kültürel değerleri deneyimlemelerini ve sahiplenmelerini sağlamayı amaçlıyoruz” dedi. Başkan Koyuncu, Emirdağ için verdikleri tüm sözlerin yerine getirileceğini ve kültürel mirasın korunmasının öncelikli hedeflerinden biri olduğunu belirtti.

Saya odasına gösterilen yoğun ilgi, projenin ne kadar isabetli bir adım olduğunu ortaya koydu. Emirdağlı vatandaşlar, projeye büyük destek vererek, kültürel mirasın korunmasına katkıda bulunuyor.