İzmir'in Bornova ilçesindeki bir devlet okulunda, öğretmenlerin okul içinde alkollü içki içtikleri görüntüler büyük tepki topladı. Geçtiğimiz Haziran ayında, Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda mezuniyet töreni sırasında bir öğretmenin şampanya patlatmasıyla başlayan tartışma, yeni görüntülerin ortaya çıkmasıyla devam etti.

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İzmir'de Öğretmenler Okulda Içki Içerken Görüntülendi (3)

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Yeni video, öğretmenlerin okul içerisinde eğlenip dans ederken alkollü içki içtiklerini gösterdi. Bu görüntüler, veliler tarafından büyük bir rahatsızlıkla karşılanırken, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün konuyla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

İzmir'de Öğretmenler Okulda Içki Içerken Görüntülendi (1)

Kaynak: İHA