Emlak Katılım, 2024 yılı ilk yarısına dair finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, güçlü finansal performansı ile dikkat çekerken, net kârını ve büyüklüklerini önemli ölçüde artırdı.

Emlak Katılım'ın güçlü finansal performansı

Emlak Katılım, 2024 yılının ilk yarısında 5,2 milyar lira net kâr elde ederek güçlü bir finansal performans sergiledi. Banka, aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artırarak 203,7 milyar liraya, toplanan fonlarını ise yüzde 60 artırarak 160,1 milyar liraya yükseltti.

Fon kullanımında önemli artış

Yılın ilk yarısı itibarıyla Emlak Katılım'ın ülke ekonomisine sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 113 milyar lirayı buldu. Kullandırılan fon büyümesi ise yüzde 64 oranında gerçekleşti. Bu sonuç, bankanın reel sektöre olan katkısını ve ekonomik destek kapasitesini gösteriyor.

Emlak Katılım, özkaynak karlılığında sektör lideri konumunu sürdürdü. Banka, özkaynak karlılığını yüzde 81 seviyesine çıkararak, istikrarlı operasyonel faaliyetlerinin meyvelerini topladı. Ayrıca, takibe dönüşüm oranı yüzde 0,52 olarak gerçekleşti ve sektör ortalamasının altında kaldı, bu da sorunlu alacak yönetimindeki başarısını gösterdi.

Bankanın sermaye yeterlilik oranı ise 21,43 seviyesinde gerçekleşti. Emlak Katılım, reel sektöre sunduğu katkılarla, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 73 ve bir önceki çeyreğe göre de yüzde 158 oranında artış göstererek 5,2 milyar lira net kâr sağladı. Bu başarı, bankanın istikrarlı büyümesini ve güçlü finansal yapısını gözler önüne seriyor.