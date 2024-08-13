Ankara’nın Polatlı ilçesinde kontrolden çıkan bir yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 2’si entübe edilen 7 yaralının hayati tehlikesi sürüyor.

Kazada 9 kişi hayatını kaybetti

Ağrı’dan İzmir’e doğru seyir halinde olan yolcu otobüsü, Ankara’nın Polatlı ilçesinde köprü ayağına çarparak dehşet verici bir kazaya neden oldu. Kazada 9 kişi yaşamını yitirirken, 30 kişi yaralandı. Yaralılar hızla olay yerine gelen ambulanslarla Ankara’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

2 yaralının tedavisi sürüyor

Yaralılardan 2'sinin durumunun kritik olduğu ve entübe edilerek yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Ayrıca 7 yaralının hayati tehlikesi devam ediyor. 17 yaralı ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğer 2 yaralının hastane servisinde tedavisi sürüyor.