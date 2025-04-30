01 Mayıs Perşembe günü oynanacak Emlak Konut-Botaş yarı final maçı saat 13.00'te başlayacak ve TBF TV YouTube kanalından şifresiz yayınlanacak.

Emlak Konut-Botaş maçı saat kaçta başlayacak?

Kızlar Basketbol Gençler Ligi'nde Play-Off heyecanı sürüyor. Yarı finalde karşı karşıya gelecek olan Emlak Konut ile Botaş, 01 Mayıs 2025 Perşembe günü mücadele edecek. Maç, saat 13.00'te başlayacak.

Karşılaşma, İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Emlak Konut-Botaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Basketbolseverlerin yakından takip ettiği Emlak Konut-Botaş yarı final maçı, TBF TV YouTube kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı internet erişimi olan herkes platform üzerinden izleyebilecek.

TBF TV YouTube yayını nasıl izlenir?

TBF TV, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi YouTube kanalıdır. Yayınlar şifresizdir ve üyelik gerektirmez. Maçı izlemek için TBF TV YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz.

Karşılaşma Emlak Konut vs Botaş Tarih 01 Mayıs 2025 Perşembe Saat 13:00 Yayın Kanalı TBF TV YouTube Yayın Durumu Şifresiz, canlı yayın Oynanacak Salon Başakşehir Spor Kompleksi, İstanbul