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Ailesinden edinilen bilgilere göre, Ömer Hakan Tolon’un cenazesi 2 Mayıs 2025 Perşembe günü İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı’nda defnedilecek.

Durumu ağır olan Tolon, ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak günler süren tedavi sürecine rağmen 52 yaşındaki iş insanı, yaşam savaşını kaybetti.

15 Şubat 2025 tarihinde Nazilli’de bulunan bir Go Kart pistinde meydana gelen kazada, direksiyon hâkimiyetini kaybeden Ömer Hakan Tolon’un aracı çarpmanın etkisiyle alev aldı. Olay yerinde kalbi duran Tolon, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü.

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