Devlet kuruluşu TOKİ'ye bağlı Emlak Konut GYO, turizm merkezi Muğla Milas'ta arsa satışı karşılığı gelir paylaşım modeliyle 1,1 milyar liralık ihale gerçekleştirdi. Böylece Milas Havalimanı, Yalıkavak, Bodrum, Çökertme ve pek çok önemli noktaya yakın konumuyla dikkati çeken kamu arazisi satıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde Türkiye'nin gayrimenkul sektörüne öncülük etme vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Emlak Konut GYO'nun turizm merkezi Muğla Milas'ta gerçekleştirdiği ihale sonuçlandı.

Yapılan açıklamada, Meşelik Mahallesi'nde yer alan konut imarlı 17 bin 166 metrekare konut arsası ihalesine 23 firmanın katıldığı aktarılarak, birinci oturumu 4 Eylül'de, ikinci oturumu 16 Eylül'de yapılan ihalenin 1 milyar 100 milyon liraya tamamlandığı kaydedildi.