Paris 2024 Olimpiyatları'nda dağıtılan madalyalar, sporcuların beklentilerini karşılamadı. ABD'li kaykaycı Nyjah Huston, kazandığı madalyanın bir hafta içinde hasar gördüğünü açıklayarak, madalyaların kalitesi konusunda ciddi eleştirilerde bulundu. Huston'ın sosyal medyada paylaştığı video, madalyaların dayanıklılığı konusunda tartışmaları alevlendirdi.

Sosyal medyada patlak veren madalya tartışması

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kazanan sporculara verilen madalyalar, oyunlar sonrasında sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. ABD'li kaykaycı Nyjah Huston, kazandığı madalyanın kısa süre içinde bozulduğunu Instagram'da paylaştığı bir video ile duyurdu. "Bu Olimpiyat madalyaları yepyeni olduklarında harika görünüyorlar. Ama biraz terli cildimde beklettikten ve hafta sonu arkadaşlarımın takmasına izin verdikten sonra, madalyada ciddi hasar oluştu," diyen Huston, madalyanın kötü görünümünü göstererek hayal kırıklığını dile getirdi.

Olimpiyat madalyalarının kalitesi sorgulanıyor

Huston, olimpiyat madalyalarının beklentilerin altında kaldığını belirterek, "Madalya savaşa gidip dönmüş gibi görünüyor. Görünüşe göre düşündüğünüz kadar yüksek kalitede değiller. Kaliteyi biraz yükseltmeliyiz," şeklinde konuştu. Huston'ın bu açıklamaları, diğer sporcular ve izleyiciler arasında da yankı buldu ve madalyaların kalitesinin daha iyi olması gerektiği yönünde genel bir konsensüs oluştu.

Eyfel Kulesi'nden parçalar içeriyor

Paris 2024 madalyalarının özel bir yanı var: Her bir madalya, Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nin yenileme çalışmaları sırasında elde edilen parçaları içeriyor. Madalyaların ortasında yer alan 18 gramlık altıgen, Eyfel Kulesi'nin bir parçasından yapılmış. Arka yüzünde ise zafer tanrıçası Nike'nin yer aldığı madalyalar, ilk başta bu özgün tasarımla dikkat çekmişti. Ancak, kısa sürede ortaya çıkan dayanıklılık sorunları bu tasarımın gölgesinde kaldı.

Madalyaların üretimi ve standartları

Paris Darphanesi, Paris 2024 Olimpiyatları için 2.600, Paralimpik Oyunları için ise 2.400 madalya üretti. Toplamda 5.000'den fazla madalya üretildi ve her biri yaklaşık 530 gram ağırlığında. Lüks marka Chaumet, madalyaların kutularını tasarlarken, boyutları Londra 2012'den bu yana standart hale getirilen 85 mm genişliğinde olarak belirlendi.

Kalite sorunu nasıl çözülecek?

Huston'ın paylaştığı video ve bu konuda artan eleştiriler, Paris 2024 Olimpiyat Komitesi'ni ve madalyaların üretiminden sorumlu kurumları zor durumda bıraktı. Madalyaların üretim kalitesi ve dayanıklılığı konusundaki bu sorunların nasıl çözüleceği merak konusu. Sporcuların ömür boyu saklamak isteyeceği bu hatıraların, kalite sorunları nedeniyle hayal kırıklığı yaratması, Olimpiyat ruhuna zarar verebilir.

Olimpiyat Komitesi'nin ve madalya üreticilerinin, gelecekte benzer sorunların yaşanmaması adına atacakları adımlar, bu önemli tartışmanın odak noktası olmaya devam ediyor.