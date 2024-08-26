Denizli Ticaret Odası (DTO) 13. Meslek Komitesi Başkanı Coşkun Emik, Emlak sektöründe kayıt dışılığı önlemek amacıyla 15 Eylül'de pilot illerde, 1 Ocak itibarıyla ise tüm Türkiye’de devreye girecek olan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) hakkında uyarıda bulundu.

EİDS ile kayıt dışılığa son

Ticaret Bakanlığı’nın taşınmaz ticaretine yönelik yaptığı yönetmelik değişikliği ile emlak sektöründe güvenilirliği artırmayı ve kayıt dışılığı önlemeyi hedefleyen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), emlakçılara yeni bir doğrulama yükümlülüğü getiriyor. Bu düzenlemeyle birlikte, emlak ilanları yalnızca taşınmaz sahibi, birinci ve ikinci derece akrabaları veya taşınmaz sahibince yetkilendirilen emlak işletmeleri tarafından verilebilecek. Bu sayede, piyasa içinde şeffaflık sağlanacak ve tüketicilerin mağduriyeti en aza indirilecek.

Denizli Ticaret Odası'ndan uyarı

Denizli Ticaret Odası (DTO) 13. Meslek Komitesi Başkanı Coşkun Emik, üyelerini ve meslektaşlarını yeni sisteme hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Emik, "Oda olarak üst düzeydeki temaslarımız ve taleplerimiz doğrultusunda önemli bir düzenlemeye geçiliyor. Bu sistem sektörümüz açısından büyük önem taşıyor ve derleyip toparlayıcı bir unsur olacak" dedi.

Emlak sektörü için büyük değişiklik

DTO’nun sektördeki düzenlemelere aktif katılımı ve destekleyici rolü, bu yeni uygulamanın hayata geçirilmesinde önemli bir etken oldu. Coşkun Emik, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere, bu süreçte katkı sağlayan tüm yetkililere teşekkürlerini iletti.

Sistemin amacı ve etkisi

EİDS, sadece emlak sektörünü düzenlemekle kalmayacak, aynı zamanda piyasanın daha güvenilir bir ortamda işlemesine olanak tanıyacak. Kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçilmesi, emlak ticaretinde şeffaflığın artmasına katkıda bulunacak. Bu durum, hem emlak işletmeleri hem de tüketiciler açısından güvenli bir ticaret ortamı oluşturacak.

15 Eylül’de pilot illerde uygulamaya başlanacak olan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, 1 Ocak 2024’ten itibaren tüm Türkiye’de zorunlu hale gelecek. Bu tarihten itibaren emlak sektöründeki tüm ilanların EİDS üzerinden doğrulanması gerekecek. Emlakçılar, bu yeni düzenlemeye uygun hareket ederek, sektördeki güvenilirliğin artırılmasına katkıda bulunacak.