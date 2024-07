Bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde, Jacques Audiard imzalı "Emilia Perez" filminin dört kadın oyuncusu, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü paylaşarak festival tarihine geçmişti. Bu başarılı oyuncular arasında Selena Gomez de yer alıyor. Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón ve Adriana Paz ile birlikte ödül alan Gomez, Cannes'da büyük bir başarıya imza attı.

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 76'ncısı düzenlenecek Emmy Ödülleri'nin adayları dün açıklandı. "Only Murders in the Building" adlı dizideki performansıyla komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde aday gösterilen Selena Gomez, kariyerinde ilk kez Emmy'ye aday gösterildi.

Bu adaylıkla Gomez, En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterilen dördüncü Latin kökenli oyuncu oldu. Daha önce bu kategoride aday gösterilen isimler arasında Rita Moreno (9 to 5), America Ferrera (Ugly Betty) ve Jenna Ortega (Wednesday) bulunuyor. Bu üçlü arasında kazanan tek kişi Ferrera olmuştu.

9 dakika boyunca ayakta alkışlandı

"Emilia Perez" filmi, Cannes Film Festivali'nde sadece En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda "Jüri Ödülü"nün de sahibi oldu. Film, festivalde 9 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Altın Palmiye ödüllü Jacques Audiard’ın yönettiği bu yapım, büyük bir beğeni topladı. Audiard, 2015 yılında Deephan filmiyle Altın Palmiye ödülünü kazanmıştı.

Film konusu

Meksika'da geçen filmde, avukat Rita beklenmedik bir teklif alır. Herkesin korktuğu bir kartel patronuna işinden emekli olmakta ve her zaman hayalini kurduğu kadına dönüşmekte yardım etmelidir.