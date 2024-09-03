Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne 450 öğrenci alacak. 2024-2025 Eğitim-Öğretim dönemi için yapılacak alımla ilgili detaylar ve başvuru süreci hakkında bilmeniz gerekenler haberimizde.

Başvuru süreci ve şartlar

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 Eğitim-Öğretim dönemi için yapılacak alımlarda, örgün eğitim veren üniversitelerin en az dört yıllık fakültelerinden mezun adaylar arasından seçim yapılacak. Adayların KPSS P3 puan türünden en az 75 puan almış olmaları gerekmekte. Toplamda 450 öğrenci alınacak olup, bunlardan 360’ı erkek, 90’ı ise kadın adaylardan oluşacak.

Başvuru tarihleri ve yöntemi

Adaylar, başvurularını 28 Ağustos - 6 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirebilecekler. Başvurular, e-Devlet şifresi kullanılarak Polis Amirleri Eğitim Merkezi resmi web sitesi üzerinden yapılacak.

Giriş sınavı ve eğitim süreci

Başvuru sürecinin ardından, adaylar giriş sınavına tabi tutulacak. Başarılı olan adaylar, Polis Amirleri Eğitim Merkezi’nde eğitim alacak ve göreve başlamadan önce gerekli eğitimi tamamlayacaklar. Eğitim süreci ve detayları hakkında bilgi, Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi duyurularında yer alacak.

Önemli tarihler

Başvuru Başlangıcı: 28 Ağustos 2024

Başvuru Bitişi: 6 Eylül 2024

Giriş Sınavı Tarihi: İlgili detaylar resmi duyurularda belirtilecektir.