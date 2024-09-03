Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, işyerlerinde görev almak üzere toplam 109 yeni işçi alımı yapacağını duyurdu. Tren teşkil işçisi ve istasyon operasyon işçisi alımına ilişkin detaylar ve başvuru şartları açıklandı.

İşçi alım ilanı ve başvuru tarihleri

TCDD İşletmesi, 84 tren teşkil işçisi ve 25 istasyon operasyon işçisi olmak üzere toplam 109 işçi alımı yapacaktır. İlan edilen pozisyonlar için başvurular, 2 Eylül 2024 ile 6 Eylül 2024 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacaktır. Adaylar, İŞKUR'un ilgili duyuru bölümünden detaylı bilgilere ulaşabileceklerdir.

Başvuru şartları ve evraklar:

Başvuru yapacak adayların, TCDD'nin resmi web sitesinde yayımlanan şartları dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Başvurular, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından değerlendirilecektir. Adayların, başvuru için gerekli evrakları belirtilen tarihler arasında teslim etmeleri gerekmektedir.

Sözlü sınav detayları:

Başvurusu kabul edilen adaylar, sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sınav, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde yapılacak olup, sınav sonuçları ve tarihler TCDD'nin web sitesinde ilan edilecektir. Sözlü sınavda adayların özgüven, yazılı ve sözlü iletişim, gözlem yeteneği gibi kriterler değerlendirilecektir. Ayrıca, mezun oldukları programlarla ilgili bilgiler de dikkate alınacaktır.

Tren teşkil işçisi özel şartlar:

Adayların belirtilen meslek yüksekokulu programlarından mezun olmaları gerekmektedir. Üst öğrenim bitirenler de başvurabilir. 31 yaşından gün almamış olmaları şarttır. İlan edilen il sınırlarında ikamet etmeleri gerekmektedir. İşin tehlikeli ve çok tehlikeli olması nedeniyle yalnızca erkek adaylar başvurabilecektir. İşe başlayan tren teşkil işçileri, 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışacak ve 4 aylık deneme süresinden geçecektir.

Sağlık şartları ve psikoteknik değerlendirme

İşe başlamadan önce adayların, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlardan uyuşturucu ve uyarıcı madde testi raporu almaları gerekmektedir. Ayrıca, Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği'ne uygun sağlık kurulu raporu da istenecektir. Sağlık raporu uygun olan adaylar psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Yetersiz görülen adaylar yedek adaylarla değiştirilecektir.