Orgeneral Arif Çetin emekliye ayrılırken, yerine Orgeneral Ali Çardakçı atandı. Emniyet Genel Müdürlüğüne ise Bursa Valisi Mahmut Demirtaş getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2024 yılı Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Terfi, Atama ve Emeklilik Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararname ile birlikte jandarma ve emniyet teşkilatında önemli görev değişiklikleri gerçekleştirildi.

Jandarma genel komutanlığında değişim:

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, yaş haddinden dolayı emekliye sevk edildi. Arif Çetin'in yerine, Orgeneral Ali Çardakçı Jandarma Genel Komutanı olarak atandı. Çardakçı, daha önceki görevlerinde gösterdiği başarılar ve liderlik vasıflarıyla dikkat çeken bir isim olarak biliniyor.

Emniyet genel müdürlüğüne yeni isim:

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş atandı. Demirtaş, uzun yıllardır emniyet teşkilatında ve valilik görevlerinde edindiği tecrübelerle tanınan bir isim. Yeni görevinde de aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceği belirtiliyor.

Görevden alınan emniyet müdürleri:

Kararname ile birlikte, 16 ilin emniyet müdürü görevden alındı. Görevden alınan müdürlerin yerlerine yeni atamalar yapılacak. Bu değişikliklerin, emniyet teşkilatının daha etkin ve verimli çalışması amacıyla gerçekleştirildiği vurgulanıyor.