Dünya genelinde siber güvenlik endişeleri giderek artıyor. Son dönemde GPS saldırılarının sıklığında yaşanan dramatik artış, yolcu uçaklarının güvenliğini tehdit eden yeni bir siber saldırı yöntemini gündeme getirdi. Bu saldırılar, uçakları rotalarından çıkararak büyük kazalara yol açabilecek potansiyele sahip. Uzmanlar, bu tür siber tehditlerin Ukrayna, Rusya ve Ortadoğu gibi savaş bölgelerinde daha yaygın hale geldiğini vurguluyor.

Yeni siber saldırı tekniği

Bu yılın ilk çeyreğinde GPS saldırılarında yaşanan yüzde 400'lük artış, siber güvenlik uzmanlarının dikkatini çekti. GPS saldırıları, uçakların uçuş rotalarını değiştirebilir ve otopilot sistemlerini yanıltarak iniş pisti kaçırmalarına neden olabilir. Bu tür saldırılar, uçakların güvenliğini doğrudan etkileyerek büyük kazalara yol açabilir.

Ukrayna, Rusya ve Ortadoğu gibi savaş bölgelerinde GPS sahteciliği daha yaygın hale geldi. Bilgisayar korsanlarının GPS sinyallerini sahte verilerle değiştirmesi, konum verilerini yanıltmak ve insan faaliyetlerini takip etmek amacıyla kullanılabiliyor. Ancak, bu tür saldırıların tam amacı ve motivasyonu hala net olarak belirlenmiş değil.

GPS ve uçak saldırıları

GPS saldırıları, uçakların rotasından sapmasına ve yanlış yönlendirilmesine yol açabilir. Uçakların yazılımlarına yüklenen zararlı kodlar, uçağın diğer uçaklara, araziye veya okyanusa çarpmasına neden olabilir. Bu durum, uçak kazalarının meydana gelme riskini ciddi şekilde artırmaktadır.

Siber güvenlik şirketi OPS Group'un raporuna göre, GPS saldırılarının dünya genelinde günlük ortalama 200'den 900'e çıktığı, bazı günlerde ise bin 350'ye varan sayıda uçuşun hedef alındığı belirtildi. Bu durum, havayolu güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Yanıltıcı sinyaller

Bilgisayar korsanları, havayollarının alıcı antenlerine sahte radyo sinyalleri göndererek gerçek GPS sinyallerini geçersiz kılmaktadır. Bu durum, uçağın engebeli arazilerden uzak durmasını sağlayan sistemlere yanlış uyarılar gönderir. Pilotlar, GPS saldırılarının ilk belirtilerinden biri olarak uçağın saatinin geriye doğru çalıştığını fark ettiklerini bildirdi.

Dünya devletleri sorun için bir arada

Siber güvenlik tehdidini ele almak amacıyla 450 kayıtlı katılımcıdan oluşan bir GPS sahteciliği çalışma grubu oluşturuldu. Bu grup, United Airlines, American Airlines, Aer Lingus, Turkish Airlines ve Alaska Airlines gibi havayolu şirketlerinin yanı sıra NASA, Boeing, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve FlightSafety International gibi sektör devlerini de içeriyor. Çalışma grubunun amacı, GPS sahteciliğini önleyici çözümler geliştirmek ve uçak güvenliğini artırmaktır.