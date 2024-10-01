Van'da 4 gün önce kaybolan Rojin Kabaiş’i bulmak için İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polisler, Van Gölü’ne daldı.

Rojin Kabaiş'in kaybolması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır’dan Van’a geldi. 27 Eylül 2024 tarihinde, kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline gitmek üzere yurttan ayrıldı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, Rojin'in yolda annesiyle görüntülü konuştuğu ve ardından bir büfeden alışveriş yaptığı görülüyor. Genç kız, sahile ulaşarak bir süre bankta oturup gölü izledikten sonra, o andan itibaren kayboldu. Ailesi ve arkadaşları büyük bir endişe içinde beklerken, polis ekipleri Rojin’in izini sürmek için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Arama çalışmaları sürüyor

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama çalışmalarını Van YYÜ yerleşkesi kıyısında yoğunlaştırdı. Emniyetin dalgıç polisleri, Van Gölü'nde dalış yaparak arama gerçekleştirdi.