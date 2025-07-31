Seferihisar Belediyesi, Ürkmez Bengiler Mahallesi’nde yapımını tamamladığı Ürkmez Sosyal Tesisi’ni halkın hizmetine açtı. Denize sıfır konumda bulunan tesis, uygun fiyatlı hizmet anlayışı ve kapsayıcı yapısıyla bölge halkına nefes aldıracak yeni bir yaşam alanı sundu.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, açılış töreninde hemşehrilerine seslenerek birlik, dayanışma ve sosyal belediyecilik mesajları verdi. Başkan Yetişkin, geçtiğimiz ay yaşanan orman yangınlarına da değindi ve “Yaklaşık 10 bin hektar ormanımız yandı. Hepimizin içi yandı. Ama Seferihisar, her zaman dayanışmayı bilen bir kent oldu. Bu topraklar yeniden yeşerecek, hayat yeniden filizlenecek. Seferihisar Belediyesi olarak bu sürecin her adımında vatandaşımızın yanında olacağız” dedi.

Ürkmez ve Doğanbey bölgesine yatırım yapıldı

Ürkmez ve Doğanbey bölgelerinin Seferihisar’ın yükselen değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Yetişkin, belediye olarak bu bölgeye verilen önemi dile getirdi. Geçmiş yıllarda karavan kamp alanı, sahil düzenlemesi ve belediye hizmet binası gibi yatırımları hayata geçirdiklerini belirten Yetişkin, “Bugün de Ürkmez Sosyal Tesisi’ni sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tesis, sizlerin talebiyle ortaya çıktı. Sözümüzü tutmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sosyal tesis yaz-kış hizmet verecek

Ürkmez Sosyal Tesisi; 120 kişilik şezlong alanı, 300 kişilik kapalı oturma alanı, kafe, restoran, çocuk parkı ve oyun alanından oluşuyor. Tesis, yaz-kış açık olacak şekilde planlandı. Başkan Yetişkin, sosyal tesislerin halkın buluşma noktası haline gelmesinin önemine dikkat çekerek, “Biz istiyoruz ki kadınlar burada bir araya gelsin, çocuklar doğum günlerini kutlasın, okullar etkinliklerini burada düzenlesin. Çünkü bir şehri şehir yapan yolları değil; komşuluk, paylaşım ve birlikte yaşama duygusudur. Ürkmez Sosyal Tesisi de bu anlayışla hizmet verecek” dedi.

Tesisin açılışına katılan vatandaşlar, sosyal tesisin erişilebilir yapısı ve sunduğu imkânlardan memnuniyetlerini dile getirdi. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’e tesis için teşekkür ettiler.