Süper Lig'in dikkat çeken isimlerinden Emre Akbaba, Fanatik gazetesine verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Eyüpspor'un yıldız 10 numarası, futbol kariyerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kendisi için girdiği transfer savaşı ve eski hocası Fatih Terim hakkında konuştu.

Emre, hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin kendisini transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti ve Fatih Terim’in Galatasaray'a transferi için büyük bir rol oynadığını ifade etti. Akbaba, "Fatih Terim bana 'Burası senin için iyi olur, hem biz hem de taraftar seni istiyor' dedi. Zaten ben de Galatasaray’a gitmek istiyordum" diye konuştu.

"Fatih Terim her zaman yanınızdadır"

Fatih Terim’le ilgili anılarını da paylaşan Emre Akbaba, hocasının sert görünümünün aksine zor zamanlarda oyuncularına sahip çıktığını ve her zaman destek olduğunu vurguladı. "Fatih Terim hiçbir zaman sizi bırakmaz, her zaman yanınızdadır" diyerek Terim’in Omar Elabdellaoui’nin yaşadığı talihsiz kazada gösterdiği duyarlılığı örnek verdi.

Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü de değerlendiren Akbaba, Arda'nın yalnızca başarılı bir futbolcu ve hoca olmadığını, aynı zamanda çok özel bir insan olduğunu belirtti. Arda Turan'ın kendisini milli takım döneminden beri desteklediğini söyleyen Akbaba, Eyüpspor'da birlikte çalışmanın büyük bir şans olduğunu dile getirdi.

Kalbi her zaman Galatasaray'dan yana

Transfer sürecine ve sakatlık dönemlerine de değinen Akbaba, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki transfer rekabetinin kendisini gururlandırdığını, ancak kalbinin her zaman Galatasaray’dan yana olduğunu ifade etti.

Akbaba, ayrıca sakatlık dönemlerinde yaşadığı zorluklardan bahsederek, psikolojik olarak güçlü kaldığını ve çalışmaları sayesinde sahalara daha güçlü döndüğünü vurguladı.

Son olarak, milli takım ve Kerem Aktürkoğlu hakkında da açıklamalarda bulunan Emre, Kerem’i Benfica’ya transferinden dolayı tebrik etti ve onun büyük başarılara imza atacağına inandığını belirtti.