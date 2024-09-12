Türkiye, sağlık turizmi alanında büyük bir merkezi haline gelirken, saç ekimi sektörü de hızla büyüyor. Yeni yönetmelikler, kalite standartlarını belirleyerek sektörün gelişimine katkıda bulunuyor. Bu kapsamda, Rebornia Hair’in Kurucusu Dermatoloji Uzmanı Dr. Ali Şahan, yenilikçi teknolojileri ve sektörel katkıları hakkında bilgi verdi.

Saç ekimi sektöründeki değişim

Türkiye’nin saç ekimi alanında global bir merkez haline gelmesi, yeni yönetmeliklerin etkisiyle mümkün oldu. Yönetmelikler, kaliteyi artırmayı ve merdiven altı uygulamaları engellemeyi amaçlıyor. Rebornia Hair, bu yönetmeliklerin getirdiği fırsatları değerlendirerek sektördeki standartları yükseltmeyi hedefliyor.

Rebornia Hair’in yenilikçi teknolojileri

Dr. Ali Şahan, Rebornia Hair’in sağladığı yenilikleri şöyle açıklıyor: “Yeni teknolojilerimizle saç köklerinin ekim esnasındaki kaybını minimuma indiriyoruz. Yerli üretim patentli Hiperbarik Oksijen kabımız, bu konuda önemli bir adım. Ayrıca, saç teli hücreleri üzerine bilimsel araştırmalar yapıyoruz ve bu alandaki gelişmeleri uluslararası dergilerde yayımlamayı planlıyoruz.”

Regülasyonların sektöre etkisi

Yeni yönetmeliklerin sektöre olan etkilerini değerlendiren Dr. Şahan, “Bu regülasyonlar, sektördeki kaliteyi artırmakla kalmayıp, yüksek standartlarda hizmet veren kliniklerin önünü açıyor. Ancak, mevcut regülasyonların sahada uygulanması gerekiyor. Bu, sektördeki ivmenin artmasına ve hizmet kalitemizin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayacak,” dedi.

Gelecek hedefleri

Rebornia Hair, uluslararası alanda da genişlemeyi hedefliyor. Dr. Şahan, “Kuzey Amerika ve Avrupa’da saç ekimi merkezleri açmayı planlıyoruz. Modern tesisimizde sunduğumuz HIB-O, DHI ve FUE gibi tekniklerle, saç dökülmesi yaşayan hastalarımıza kalıcı çözümler sunuyoruz. Kalite ve hasta memnuniyetinde yeni standartlar belirlemeyi amaçlıyoruz,” şeklinde konuştu.

Rebornia Hair, yerli teknolojilerle saç ekimi sektöründe önemli bir değişim yaratıyor. Yeni yönetmeliklerle birlikte kalite standartlarını yükseltmeyi ve uluslararası pazarda yer edinmeyi hedefliyor. Türkiye’nin saç ekimi alanındaki başarısı, bu tür yenilikçi adımlarla daha da pekişecek gibi görünüyor.