Gazze’ye insani yardım amacıyla giden Türk aktivistler, İsrail güvenlik güçleri tarafından alıkonuldu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğunu ve Türkiye’ye dönüşleri için özel uçak seçeneğinin değerlendirildiğini açıkladı.
Aktivistlerin durumu
-
Filoda yaklaşık 50 Türk vatandaşı bulunuyor; çifte vatandaşlık nedeniyle kesin sayı netleştirilemiyor.
-
Aktivistler, müdahalenin ardından Aşdod Limanı’na getirildi ve sonrasında İsrail’in güneyinde bir gözaltı merkezine nakledildi.
-
Konsolosluk yetkilileriyle yaklaşık 8 saat süren görüşmeler yapıldı; sağlık durumlarında endişe edilecek bir durum yok.
Türkiye’nin diplomasi trafiği
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yürütülen telefon diplomasisi ile sürece dahil oldu.
-
Türkiye, gözaltı sürecinde filo avukatları, diğer ülke büyükelçilikleri ve ailelerle eşgüdümlü çalıştı.
-
Sürecin hızlı ve güvenli tamamlanması için hem yerel makamlar hem de Türkiye’deki kurumlarla koordinasyon sağlanıyor.
Tahliye ve özel uçak seçeneği
-
Dışişleri Sözcüsü Keçeli, vatandaşların geri getirilmesi için çeşitli alternatifler üzerinde durulduğunu belirtti.
-
Bu planlar arasında yarın özel uçakla Türkiye’ye getirilme seçeneği de bulunuyor.
Uluslararası koordinasyon
-
Türkiye, kendi vatandaşlarının yanı sıra, üçüncü ülke vatandaşlarının İsrail’den ayrılmasına da destek olabiliyor.
-
Örneğin, Malezya makamları Türkiye ile temasa geçti; insani krizlerde önceki deneyimler doğrultusunda destek sağlanacak.