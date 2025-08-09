İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün “Okyanuslar Fatihi” lakaplı ultra maraton yüzücüsü Emre Erdoğan, dünyanın en zorlu açık su parkurlarından biri olarak kabul edilen Kuzey Kanalı’nı geçmek için İngiltere’ye gidiyor. 12-22 Ağustos tarihleri arasında İskoçya ile Kuzey İrlanda arasındaki bu zorlu parkuru aşmayı hedefleyen Erdoğan, İzmir’in gururu olarak başarılarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.

Mart ayında Yeni Zelanda’daki Cook Boğazı’nı 6 saat 8 dakika 25 saniyede geçerek bu parkuru en hızlı tamamlayan Türk yüzücü unvanını alan Emre Erdoğan, Kuzey Kanalı geçişine yönelik antrenmanlarını büyük bir titizlikle tamamladı. “Ağustos ayı boyunca tüm odağımı Kuzey Kanalı’na verdim. Hedefim, bu geçişi en iyi sürede tamamlamak” diyen Erdoğan, ardından Hawaii’deki Molokai geçişini de tamamlayarak “Ocean’s 7” serisini bitirmek istediğini söyledi.

Ocean’s 7, dünya çapında ultra maraton yüzücülerinin en zorlayıcı kabul ettiği yedi açık su parkurundan oluşuyor. Emre Erdoğan, daha önce Cebelitarık Boğazı, Manş Denizi, Catalina Kanalı, Japonya’daki Tsugaru Boğazı ve Yeni Zelanda’daki Cook Boğazı geçişlerini başarıyla tamamladı. Kuzey Kanalı ve Molokai geçişlerini de başarıyla tamamlaması durumunda, bu prestijli seriyi tamamlayan ilk Türk erkek ultra maraton yüzücüsü olacak.

Başarılı sporcu, kariyerinde birçok önemli rekor ve başarıya imza attı. 2015’te Cebelitarık Boğazı’nı geçen Erdoğan, 2016’da Manş Denizi’ni 9 saat 35 dakikada aşarak dikkat çekti. 2017’de gece karanlığında Catalina Adası’ndan Los Angeles’a 33 kilometrelik zorlu parkuru tamamladı. 2019’da Japonya’daki Tsugaru Boğazı’nı 7 saat 16 dakikada geçerken, 2023’te Manhattan Adası çevresindeki 47 kilometrelik parkuru 7 saat 3 dakika 50 saniyede tamamlayarak “Triple Crown” (Üçlü Taç) unvanını kazandı. Haziran 2024’te ise Capri-Napoli Yüzme Ultra Maratonu’nda birinciliği elde etti.

Emre Erdoğan, “İzmir’e ve ülkemize güzel bir iz bırakmak için büyük bir azimle çalışıyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün desteğini hissetmek bana ekstra motivasyon sağlıyor” diyerek hedeflerine olan bağlılığını dile getirdi. İzmir’in gururu ultra maraton yüzücüsü, zorlu Kuzey Kanalı geçişiyle hem kendi kariyerinde hem de Türkiye yüzme tarihinde önemli bir sayfa açmayı amaçlıyor.