İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDENİZ, Tarihi Bergama Vapuru’nda caz severleri buluşturmaya devam ediyor. 15 Ağustos Cuma akşamı gerçekleşecek Caz Gecesi’nde Nükhet Yalçın ve Jazz Quartet, İzmir Körfezi’ni müziğin büyülü ritimleriyle dolduracak.

Nükhet Yalçın, caz ve Latin müzikten Türk Hafif Müziği’nin unutulmaz eserlerine, ayrıca rock ve blues yorumlarına uzanan geniş repertuarıyla müzikseverlere eşsiz bir gece yaşatacak. Konserde, piyanoda Mehmet Ariç, basta Uğur Yalçın ve virtüöz trompet sanatçısı Uğur Sayınbatur da sahnede olacak.

Etkinlik biletleri 400 TL’den satışa sunuldu ve bilet.izdeniz.com.tr üzerinden online olarak temin edilebiliyor. Bilet alanlar, SMS ile gönderilen link üzerinden QR kodlu Biniş Kartları ile vapura giriş yapacak.

Organizasyon boyunca gemide büfe hizmeti sağlanacak, dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmesine izin verilmeyecek. Şehit yakınları, gaziler, engelli vatandaşlar ve refakatçileri, rezervasyon yaptırmak kaydıyla etkinliğe ücretsiz katılabilecek. Her seferde 60 kişi kapasiteli kontenjan bulunuyor. Rezervasyon için 0 232 320 0035 numaralı telefonun 102 veya 103 dahili aranabilir.

İZDENİZ, bu özel etkinlik ile İzmir’de sanat ve deniz keyfini bir arada sunmaya devam ediyor.