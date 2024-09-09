Küresel ekonomik aktivitenin beklenenden daha sert yavaşlayabileceği endişeleri emtia piyasasında geçen hafta sert düşüşlere neden oldu. Çeşitli emtia gruplarında yaşanan bu dalgalanmalar, yatırımcıları dikkatle takip edilen bir döneme taşıdı.

Emtia piyasasında genel durum

Geçen hafta, emtia piyasasında ciddi satış baskıları görüldü. Dünyanın önde gelen ekonomilerinin açıkladığı makroekonomik verilerin ekonomik aktivitenin öngörülenden daha sert yavaşlayabileceği endişelerini artırması, emtia fiyatlarında kayda değer düşüşlere yol açtı. Özellikle Çin'deki imalat sanayi ve inşaat sektöründeki durgunluk, piyasa üzerinde etkili oldu.

Metallerde sert düşüşler

Altın, gümüş, platin ve paladyum gibi değerli metallerde önemli değer kayıpları yaşandı. Altın ons bazında yüzde 0,2, gümüş yüzde 3,2, platin yüzde 0,6 ve paladyum yüzde 5,5 değer kaybetti. Fed'in sıkı para politikasını gevşetme olasılığı fiyatlar üzerinde etkili olurken, belirsizlikler altının ons fiyatını aşağı yönlü etkiledi.

Baz metallerde de benzer bir düşüş yaşandı. Bakır, nikel, kurşun, çinko ve alüminyum fiyatları sırasıyla yüzde 3,7, 5,1, 3,9, 6,6 ve 4,3 azaldı. Küresel ekonomik büyümenin zayıflaması ve endüstriyel metallere olan talebin azalması, bu fiyat düşüşlerinin temel nedenleri arasında yer aldı.

Petrol ve doğal gaz fiyatları

Enerji grubunda, Brent petrol varil fiyatı yüzde 7,2 düşerken, doğal gazın İngiliz termal birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı yüzde 7,1 arttı. Brent petrolde yaşanan sert düşüş, artan resesyon endişeleri ve Libya'da üretimle ilgili belirsizliklerden kaynaklandı. Libya'nın petrol üretimini askıya alma kararının değişebileceği beklentileri, fiyatların gerilemesine neden oldu. Öte yandan, ABD'deki doğal gaz depolama seviyelerindeki azalma, doğal gaz fiyatlarının yükselmesine yol açtı.

Tarım ürünlerinde fiyat dalgalanmaları

Tarım grubunda buğday, mısır, soya fasulyesi ve pirinç fiyatları artış gösterdi. Chicago Ticaret Borsası'nda buğday fiyatları yüzde 2,8, mısır fiyatları yüzde 1,3, soya fasulyesi yüzde 0,5 ve pirinç yüzde 1,9 arttı. ABD'de buğday stoklarındaki düşüş, buğday fiyatlarının artmasına neden olurken, mısır ve pirinç üretim tahminlerindeki gerilemeler de bu ürünlerin fiyatlarını artırdı.

Ancak, şeker, pamuk, kahve ve kakao fiyatlarında azalışlar gözlemlendi. Şeker fiyatları, petrol fiyatlarındaki değer kaybından etkilendi. Pamuk ve kahve fiyatları, küresel ekonomik büyümeye yönelik endişeler ve arz artışları nedeniyle düştü. Kakao fiyatları, Nijerya'daki ihracat artışları ve azalan arz endişeleri nedeniyle sert düştü.