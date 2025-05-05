Borsa İstanbul'da 05 Mayıs 2025 Pazartesi günü en çok değer kaybeden hisseler açıklandı. BFREN hissesi gün içinde yüzde 72,38 oranında değer kaybederek listenin zirvesine yerleşti. Diğer kayıplar da yatırımcılar açısından dikkat çekici seviyelere ulaştı.

BFREN günü büyük kayıpla kapattı

BFREN hissesi 180,80 TL'ye gerileyerek günü yüzde 72,38 kayıpla tamamladı. Gün içinde en yüksek 180,80 TL, en düşük 165,10 TL seviyeleri görüldü. Hacmi 129.584 lot, toplam işlem tutarı ise 23.280.647 TL oldu.

Diğer öne çıkan düşüşler de şöyle;

BINBN , yüzde 7,96 düşüşle 243,90 TL'ye geriledi.

A1YEN , yüzde 7,68 kayıpla 30,76 TL oldu.

BRKO , yüzde 6,11 gerileyerek 8,60 TL'den kapandı.

TKFEN , yüzde 5,83 düşerek 130,80 TL'ye indi.

YAPRK , yüzde 5,73 düşüşle 382,75 TL seviyesine geriledi. Borsa’da günün yıldızları belli oldu: CASA, ISGSY ve AKENR yükselişte

DESPC , yüzde 5,54 düşerek 48,08 TL oldu.

GLBMD , yüzde 5,22'lik düşüşle 10,90 TL'de işlem gördü.

YAYLA , yüzde 5 gerileyerek 20,90 TL'ye indi.

DGATE, yüzde 4,93 kayıpla 71,30 TL'ye düştü.

En çok değer kaybeden hisseler (05.05.2025)

Hisse Kapanış (TL) Günlük Değişim (%) En Yüksek En Düşük Hacim (LOT) Hacim (TL) BFREN 180,80 -72,38 180,80 165,10 129.584 23.280.647 BINBN 243,90 -7,96 270,25 240,00 841.544 212.970.562 A1YEN 30,76 -7,68 33,32 30,12 4.679.477 145.423.138 BRKO 8,60 -6,11 8,60 8,60 205.123 1.764.058 TKFEN 130,80 -5,83 140,30 128,80 4.616.737 615.470.710 YAPRK 382,75 -5,73 402,75 377,75 525.064 202.702.466 DESPC 48,08 -5,54 52,40 47,66 585.633 28.936.422 GLBMD 10,90 -5,22 11,40 10,50 578.455 6.253.746 YAYLA 20,90 -5,00 22,12 20,80 80.455 8.139.318 DGATE 71,30 -4,93 76,50 71,10 537.207 39.010.188