Kütahya’da 32 yaşındaki Gökhan Demir evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Kütahya’da 32 yaşındaki muhasebeci Gökhan Demir, ailesi tarafından evinde bilgisayar başında hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demir’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Evinde hareketsiz bulundu

Olay, Kütahya merkezde Gökhan Demir’in yaşadığı evde meydana geldi. Ailesi tarafından uzun süre kendisine ulaşılamayınca odasına girilen Demir, bilgisayar başında hareketsiz şekilde bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis şüpheli ölüm üzerinde duruyor

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Demir’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay, şüpheli ölüm olarak değerlendirildi. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.