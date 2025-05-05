05 Mayıs 2025 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem hacmi açısından öne çıkan hisseler belli oldu. Günün en çok işlem gören hissesi 2,1 milyar TL hacimle THYAO olurken, onu YKBNK ve ASELS takip etti. İlk 10'daki hisseler yatırımcıların radarında yer almaya devam ediyor.

THYAO liderliğini sürdürüyor

THYAO hissesi, 7.320.006 lot işlemle 2.135.101.236 TL hacme ulaşarak günün en çok işlem gören hissesi oldu. Hisse fiyatı günü 288,25 TL'den tamamladı.

Banka hisseleri öne çıktı

Savunma ve sanayi hisseleri dikkat çekti

  • ASELS: 11,6 milyon lotla 1,51 milyar TL işlem hacmi gördü.

  • KCHOL: 9,6 milyon lot işlemle 1,32 milyar TL hacim oluştu.

  • BIMAS: 2,79 milyon lot işlemde 1,32 milyar TL seviyesine ulaştı.

Günün diğer yüksek hacimli hisseleri

  • EREGL: 47,1 milyon lot, 1,1 milyar TL

  • SASA: 233,2 milyon lot, 948 milyon TL

  • EKGYO: 78,3 milyon lot, 941 milyon TL

En çok işlem gören hisseler (TL - 05.05.2025)

Hisse Kapanış (TL) Günlük Değişim (%) En Yüksek En Düşük Hacim (LOT) Hacim (TL)
THYAO 288,25 -1,54 296,50 287,00 7.320.006 2.135.101.236
YKBNK 22,86 -0,95 23,46 22,78 67.844.607 1.563.804.337
ASELS 129,70 -0,08 130,60 128,20 11.661.030 1.511.497.488
AKBNK 48,80 -1,41 50,65 48,76 29.238.067 1.445.258.615
KCHOL 135,80 -1,88 140,30 135,50 9.637.897 1.323.982.867
BIMAS 473,50 0,74 475,75 469,00 2.796.277 1.320.840.315
ISCTR 10,28 -0,68 10,50 10,27 124.139.709 1.284.724.043
EREGL 23,32 -0,51 23,64 23,18 47.104.139 1.101.616.130
SASA 4,03 -2,42 4,15 4,03 233.201.639 948.315.628
EKGYO 11,96 -1,64 12,26 11,83 78.373.032 941.029.516

Kaynak: HABER MERKEZİ