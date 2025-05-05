05 Mayıs 2025 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem hacmi açısından öne çıkan hisseler belli oldu. Günün en çok işlem gören hissesi 2,1 milyar TL hacimle THYAO olurken, onu YKBNK ve ASELS takip etti. İlk 10'daki hisseler yatırımcıların radarında yer almaya devam ediyor.

THYAO liderliğini sürdürüyor

THYAO hissesi, 7.320.006 lot işlemle 2.135.101.236 TL hacme ulaşarak günün en çok işlem gören hissesi oldu. Hisse fiyatı günü 288,25 TL'den tamamladı.

Banka hisseleri öne çıktı

YKBNK : 67,8 milyon lot işlemle 1,56 milyar TL hacim oluştu.

AKBNK : 29,2 milyon lot işlem gördü, toplam hacmi 1,45 milyar TL'yi aştı. Prim potansiyeli yüksek: Tüpraş (TUPRS) için yeni hedef fiyat açıklandı

ISCTR: 124,1 milyon lotla 1,28 milyar TL işlem hacmi yarattı.

Savunma ve sanayi hisseleri dikkat çekti

ASELS : 11,6 milyon lotla 1,51 milyar TL işlem hacmi gördü.

KCHOL : 9,6 milyon lot işlemle 1,32 milyar TL hacim oluştu.

BIMAS: 2,79 milyon lot işlemde 1,32 milyar TL seviyesine ulaştı.

Günün diğer yüksek hacimli hisseleri

EREGL : 47,1 milyon lot, 1,1 milyar TL

SASA : 233,2 milyon lot, 948 milyon TL

EKGYO: 78,3 milyon lot, 941 milyon TL

En çok işlem gören hisseler (TL - 05.05.2025)

Hisse Kapanış (TL) Günlük Değişim (%) En Yüksek En Düşük Hacim (LOT) Hacim (TL) THYAO 288,25 -1,54 296,50 287,00 7.320.006 2.135.101.236 YKBNK 22,86 -0,95 23,46 22,78 67.844.607 1.563.804.337 ASELS 129,70 -0,08 130,60 128,20 11.661.030 1.511.497.488 AKBNK 48,80 -1,41 50,65 48,76 29.238.067 1.445.258.615 KCHOL 135,80 -1,88 140,30 135,50 9.637.897 1.323.982.867 BIMAS 473,50 0,74 475,75 469,00 2.796.277 1.320.840.315 ISCTR 10,28 -0,68 10,50 10,27 124.139.709 1.284.724.043 EREGL 23,32 -0,51 23,64 23,18 47.104.139 1.101.616.130 SASA 4,03 -2,42 4,15 4,03 233.201.639 948.315.628 EKGYO 11,96 -1,64 12,26 11,83 78.373.032 941.029.516