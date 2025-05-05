05 Mayıs 2025 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem hacmi açısından öne çıkan hisseler belli oldu. Günün en çok işlem gören hissesi 2,1 milyar TL hacimle THYAO olurken, onu YKBNK ve ASELS takip etti. İlk 10'daki hisseler yatırımcıların radarında yer almaya devam ediyor.
THYAO liderliğini sürdürüyor
THYAO hissesi, 7.320.006 lot işlemle 2.135.101.236 TL hacme ulaşarak günün en çok işlem gören hissesi oldu. Hisse fiyatı günü 288,25 TL'den tamamladı.
Banka hisseleri öne çıktı
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YKBNK: 67,8 milyon lot işlemle 1,56 milyar TL hacim oluştu.
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AKBNK: 29,2 milyon lot işlem gördü, toplam hacmi 1,45 milyar TL'yi aştı.
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ISCTR: 124,1 milyon lotla 1,28 milyar TL işlem hacmi yarattı.
Savunma ve sanayi hisseleri dikkat çekti
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ASELS: 11,6 milyon lotla 1,51 milyar TL işlem hacmi gördü.
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KCHOL: 9,6 milyon lot işlemle 1,32 milyar TL hacim oluştu.
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BIMAS: 2,79 milyon lot işlemde 1,32 milyar TL seviyesine ulaştı.
Günün diğer yüksek hacimli hisseleri
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EREGL: 47,1 milyon lot, 1,1 milyar TL
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SASA: 233,2 milyon lot, 948 milyon TL
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EKGYO: 78,3 milyon lot, 941 milyon TL
En çok işlem gören hisseler (TL - 05.05.2025)
|Hisse
|Kapanış (TL)
|Günlük Değişim (%)
|En Yüksek
|En Düşük
|Hacim (LOT)
|Hacim (TL)
|THYAO
|288,25
|-1,54
|296,50
|287,00
|7.320.006
|2.135.101.236
|YKBNK
|22,86
|-0,95
|23,46
|22,78
|67.844.607
|1.563.804.337
|ASELS
|129,70
|-0,08
|130,60
|128,20
|11.661.030
|1.511.497.488
|AKBNK
|48,80
|-1,41
|50,65
|48,76
|29.238.067
|1.445.258.615
|KCHOL
|135,80
|-1,88
|140,30
|135,50
|9.637.897
|1.323.982.867
|BIMAS
|473,50
|0,74
|475,75
|469,00
|2.796.277
|1.320.840.315
|ISCTR
|10,28
|-0,68
|10,50
|10,27
|124.139.709
|1.284.724.043
|EREGL
|23,32
|-0,51
|23,64
|23,18
|47.104.139
|1.101.616.130
|SASA
|4,03
|-2,42
|4,15
|4,03
|233.201.639
|948.315.628
|EKGYO
|11,96
|-1,64
|12,26
|11,83
|78.373.032
|941.029.516