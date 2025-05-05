Gezi Parkı eylemleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Barım, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım” suçlamasıyla yargılanacak.

30 yıla kadar hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Suçlamalar, Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesi kapsamında değerlendirildi.

Barım’ın, Gezi Parkı sürecinde “örgütlü faaliyetlerde rol aldığı” iddiasına yer verilen iddianamede, çeşitli deliller ve tanık beyanları yer aldı.

İlk duruşma temmuz ayında

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame sonrası ilk duruşma tarihi 7 Temmuz 2025 olarak belirlendi. Ayşe Barım, bu tarihte hâkim karşısına çıkacak.

Olayın geçmişi

ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında "Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiğine" dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle resen soruşturma açıldı.

Barım 24 Ocak Cuma günü “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” iddiasıyla evinden gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında oyuncular Halit Ergenç, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci ve Nejat İşler de polis eşliğinde adliyeye getirilerek ifade verdi.

Ünlü sanatçılarla cep telefonlarından yaptığı görüşmelerde sanatçıları eylemlere katılması için ikna ettiği ve organize ettiği iddialarıyla gözaltına alınan menajer Barım, 27 Ocak Pazartesi günü ifadesi alındıktan sonra adliyeye götürüldü.

Hakimlikte de ifadesi alınan Ayşe Barım 27 Ocak’ta çıkarıldığı mahkemece “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmekten” tutuklandı. Barım, Silivri Cezaevi’ne götürüldü.